Energiaraiskamisest kõrini: Prantsusmaa käsib töötava konditsioneeriga poodidel uksed kinni hoida

Prantsusmaa rohepöörde minister Agnes Pannier-Runacher ütles, et need reeglid juba kehtivad mõnes piirkonnas, kuid neid laiendatakse üle riigi. „Uste lahti hoidmine, kui samal ajal töötab õhukonditsioneer, on absurdne,“ sõnas ta kohalikule raadiojaamale RMC. Reegli rikkumise eest karistatakse poodi kuni 750-eurose trahviga.