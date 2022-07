Saksamaa on majanduslanguse äärel, ettevõtete kindlus langeb

„Saksamaa on majanduslanguse äärel,“ ütles Ifo president Clemens Fuest. „Kõrged energiahinnad ja gaasipuuduse oht koormavad majandust. Ettevõtteid ootavad lähikuudel ees oluliselt halvemad ajad.“

S&P Globali poolt koostatud erasektori aktiivsuse mõõtmine andis märku, et majandus hakkas juulis esimest korda sel aastal kahanema. Bundesbank hoiatas eelmisel nädalal, et hinnatõus jääb tõenäoliselt lähikuudel kõrgele tasemele ning võib septembris veelgi tõusta, kui lõppevad ajutised leevendusmeetmed. Hirm Venemaa gaasitarnete pärast mõjutab samuti Saksamaa majanduslikke väljavaateid, seisab aruandes.

Saksamaale, kes impordib suure osa maagaasist Venemaalt, on peamine risk, et edasine energiavarustuse aeglustumine või seiskumine võib inflatsiooni veelgi tõsta. Euroopa keskpank (EKP) tõstis eelmisel nädalal esimest korda viimase kümne aasta jooksul laenukulusid. Tarbijad ja ettevõtted, kes on juba niigi hinnatõusu tõttu hädas, peavad nüüd võitlema kõrgemate intressimääradega.