Ryanair kritiseerib lennujaamu: teil on olnud vaid üks ülesanne, kuid te pole seda täitnud

Finantsjuht Neil Sorahan ütles, et „erinevad valitsused“ ja lennujaamad peavad vastutama selle eest, et „ei ole piisavalt töötajaid“. Viimastel kuudel on personalipuudusest tulenevalt lennujaamades suur kaos. Lennujaamad kinnitasid, et on eelmise aasta lõpust värvanud turvatöötajaid, vahendab BBC.