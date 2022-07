Löök Euroopa energiaturule: Venemaa kärbib veelgi gaasitarneid

Venemaa piirab veelgi maagaasivooge Nord Streami gaasijuhtme kaudu, vaid mõned päevad pärast seda, kui ühendus on hooldusest naasnud, suurendades Euroopa muret selle talve tarnekitsikuse pärast.

Gazprom PJSC vähendab kolmapäeval alates kella 7 hommikul Moskva aja järgi umbes 20% gaasi võimsusest, teatas ettevõte oma avalduses. Ettevõtte teatel läheb veel üks tarne jaoks oluline gaasiturbiin hooldusesse.

See samm järgneb president Vladimir Putini eelmisel nädalal tehtud hoiatusele, et Nord Streami gaasivood võivad veelgi väheneda, kui ei suudeta lahendada seadmeid puudutavaid vaidlusi. See on järjekordne löök Euroopa äärmiselt pingelistele energiaturgudele, kus gaasi hinnad tõusevad ning riigid valmistuvad kriisiks, mis võib alata eesoleval kütteperioodil.

Nord Streami voogude vähenemine oli kahjuks ootuspärane, arvestades Venemaa hiljutisi kommentaare, ütles ICISi gaasianalüütika juht Tom Marzec-Manser. „Põhiküsimus on nüüd, kui kaua see vähenemine vaid 20%-le toru võimsusest tegelikult kestab.“

Moskva on juba mitu kuud piiranud gaasitarned Euroopa Liitu, kes sõltub jätkuvalt sellest vähesest gaasist, mida ta saab Venemaalt, et täita talvevarusid. Mure gaasipuuduse pärast on juba levinud igale turule, Euroopa Komisjon kutsus kõiki liikmesriike üles osalema gaasi säästmisel, olenemata sellest, kui palju nad sõltuvad kütuse osas Venemaast.

Gazprom katkestas eelmisel kuul kahes etapis Nord Streami tarned, viidates probleemidele Venemaal asuva Portovaja kompressorjaama turbiinidega, mis toidab ühendust. Ettevõte on öelnud, et need probleemid olid põhjustatud turbiinide tootja Siemens Energy AG remondi viivitustest ja mõnede seadmete seiskamisest Venemaa ohutusjärelevalveasutuste korralduste tõttu.