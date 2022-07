Venemaa keskpank hakkab sanktsioonide tõttu piirama jaeinvestorite tegevust

Nii saatis keskpank juba eelmisel nädalal maakleritele kirja, kus soovitati jaeinvestoritel mitte võimaldada osta võõramaiseid väärtpabereid. Samas praegu jääks veel alles võimalus neid müüa. Ainukeseks võimaluseks osta selliseid väärtpabereid oleks selleks, et katta varem avatud lühikesi positsioone.

Ajendiks on Venemaa agressioon Ukraina vastu ning sellest tingitud sanktsioonid, mistõttu blokeeriti kevadel enam kui viie miljoni Vene investori konto. Keskpank märgib, et ka tulevikus pole see risk välditav, mistõttu soovitakse piirata jaeinvestorite tegevust.