Wise kasvab jõudsalt: Eestis värvatakse peagi 70 uut töötajat

Brett Lemsalu, Wise’i personaliosakonna tiimijuht: „Tartu on Eesti idumaastiku järjest tähtsam keskus ning Wise’i kontori sisseseadmine just siia tuli meile loomuliku sammuna. Soovides vastata inimeste töö-ootustele pakume võimalust ühineda Wise’iga ka osalise koormusega. Meie jaoks on tähtis, et võimalus aidata miljoneid inimesi üle maailma paneks kandidaadil silmad särama ning et tal oleks soov end arendada ja uute väljakutsetega proovile panna.“