Paljud aga ei tea, et taskuhäälinguid on võimalik teha ka koos pildiga. Videocast on täiesti uus formaat ka Delfi Taskus, kuid juba on tegemist äärmiselt populaarse lahendusega. Lisaks põnevate juttude kuulamisele on nüüd võimalik ka vaadata, kes neid jutte räägivad. Parim näide videocast’idest on Delfi ellu kutsutud saade „Emadusest“, mis keskendub kõigele sellele, mis on seotud emaks olemisega. Vägagi populaarne on ka sarisaade „Poisid proovivad“, kus kaks Delfi ajakirjanikku panevad ennast proovile erinevates ametites, erinevates olukordades. Miks mitte kutsuda poisid enda juurde midagi põnevat proovima?