Enefit Green rajab Põhja-Pärnumaale Eesti suurima tuuleenergeetika ala

Seni Eesti Energiale kuulunud 74 megavatise tootmisvõimsusega Tootsi tuulepark on läbinud kogu vajaliku planeerimisprotsessi, tagatud on vajalikud ühendused ning olemas ehitusload. Samas piirkonnas paikneb samuti Enefit Greeni Sopi tuulepargi arendus võimsusega 161 megavatti. Ka see projekt on planeerimisfaasi läbinud.