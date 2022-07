Kuidas valida kodule sobivad päikesepaneelid?

Päikesepatarei näol on tegemist seadmega, mis muundab päikeseenergia otse elektrienergiaks. Energiat muundades ei toimu otsest kulumist, sest puuduvad liikuvad osad. Samuti ei tekita päikesepatareid müra ning ei saasta loodust. „Tegemist on puhtalt rohelise tootmisega,“ ütleb Raadik. Ta võrdleb päikesepatarei tööd tavalise patareiga: „Kui päikesepatarei element on päikese käes, siis toimub energia tootmine ning see on justkui tavaline täis patarei, mis annab välja energiat. Kuid kui elementi päikese käes ei ole, on see nagu tavaline patarei, mis on tühjaks saanud.“ Hinnanguliselt on päikesepaneelide paigaldamisega võimalik aastaseid elektrikulusid vähendada ligi 60% võrra, mis tuleneb siis võrgust ostmata jäänud elektrist ja võrku müüdud üle jäävast elektrist, seega võib praeguste elektrihindade juures see investeering end ära tasuda ligi seitsme aasta pärast.

Päikesepaneelide eri liigid

Päikesepaneele on eri liiki ja sellest sõltub ka nende efektiivsus. „Päikesepatarei efektiivsust näitab see, mitu protsenti talle langevast päikeseenergiast suudab paneel elektrienergiaks konverteerida,“ sõnab Raadik. Kõige levinumad on räni päikesepatareid, mis moodustavad 91% kogu turust ja neid on kolme tüüpi. Kõige efektiivsemad ja levinumad neist on monokristallilised räni päikesepatareid, mille efektiivsus on 20% ümber. Päikeseenergia hulk, mis ühele ruutmeetrile langeb, on üldjuhul konstantne suurus 1000 W/m2, seega sellist tüüpi päikesepatareide väljundvõimsus on umbes 200W iga paigaldatud ruutmeetri kohta.