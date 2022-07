RAND JA RAHA | 20 aastat muutusteta. Tallinna rahvast pungil esindusrannas piirdub kauplemine paari putkaga

Eesti Päevaleht kirjutas 2003. aasta juulis, et pealinna esirannas pole suvel piisavalt söögi- ja joogikohti. Teiste hulgas kurtis ka rannavalvur Tarmo toona ajalehele, et peab toidu kaasa võtma, sest söögi ostmiseks kohti eriti pole ja müüdav kaup on kallis. Kas ligi paarkümmend aastat on olukorda muutnud? G4S-i rannavalve juht Henry Seemel ütleb, et ka praegu võtab vetelpäästja oma lõunasöögi kaasa, sest see on tervislikult valmistatud ja odavam kui rannaäärsetes kohvikutes.