Tallinna linnatranspordi tulevase juhi idee: asendaks mõnel liinil tavabussid 12-kohaliste mikrobussidega

Padar tõdes Ärilehele antud intervjuus, et on suur rööbastranspordi fänn. „Arvan, et linnapildis on tramm suure linna tunnus.“ Ta lisas, et linna äärtes võiks olla mitu busside puhkeala. Samuti tõi ta välja, et kesklinnast sõidaksid liinid üksnes läbi ja seal oleksid ristumiskohad. „Kesklinnas saaks istuda ka trammi peale. See oleks hästi loogiline,“ leidis ta. Samuti meeldiks Padarile, kui tramm läheks näiteks Haaberstisse.