Harju Elekter: viimased kuud on olnud ajaloo raskeimad

Harju Elekter jätkab tootmise reorganiseerimisega, et katkiste tarneahelate tingimustes efektiivsus tagada. Raamlepingute hinnaläbirääkimistest saadud leevendus hakkab ettevõtte sõnul avalduma pigem teises poolaastas. Samuti tehakse ettevalmistusi järgmiseks võimalikuks koroonalaineks, et see pärsiks võimalikult vähe tootmise tõhusust.

Tellimusteraamat on samas ettevõtte sõnul pikaks perioodiks kaetud, mida iseloomustab ka müügitulude jätkuv kasv. „Rohepöörde trend ja elektrifitseerimise surve on Venemaa-Ukraina sõjast tulenevalt süvenemas. Ühenduste katkemised Venemaa energiaturuga – elektri, gaasi, naftaga – vaid kiirendavad elektrivõrkudesse investeerimist, et tagada töökindlus ja kaasajastamine. Nõudluse vähenemisest maailmaturul on toorainete (lehtmetall ja vask) turuhinnad järsult langenud, mis soodustab meie tootmise omahinna parandamist ja tellimuste täitmist,“ märgib juhatus.