Alates juuli keskpaigast on venelastel taas võimalus reisida Soome. Seda võimalust on idanaabrid ka agaralt kasutanud, piiriületuspunktides on meeletud järjekorrad. Soomlaste vastuvõtt on olnud aga enam kui külm. Nii kaebavad venelased, et piiril korjatakse isegi võileivad ja vesi ära.