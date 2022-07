Selline langus on suurem kui 2008. aastal, mil müük vähenes 20%. Seetõttu on ka kahanenud usk ja kindlus sektoris.

Näiteks keelduvad valmivate kortermajade puhul üha rohkem koduostjatest sissemaksetest, kuna projektid venivad. Goldman Sachsi analüütikute sõnul on hüpoteekmaksete peatamise küsimus just nimelt selles, et inimesed ei soovi teha makseid, mitte ei suudeta neid tasuda. „Arendajad on ehitusega venitanud, kuna refinantseerimised on muutunud keerulisemaks,“ märgiti panga raportis.