Nord Pooli Balti turu juht, äsja puhkuselt naasnud Ingrid Arus tunnistas, et väga raske on elektriturureformi oodatavaid mõjusid kommenteerida, sest ei ole teada, kuidas kavatsetakse reformi ellu viia. „Pigem on ka meil praegu rohkem küsimusi kui vastuseid,“ tõdes Arus. Tedagi huvitab, mida toob reform kaasa Eesti piirkonna elektrituru likviidsusele ja kuidas muutuvad pakkumised elektribörsile kuni küsimusteni, kas Nord Pool peab muutma lepinguid Eesti turuosalistega.