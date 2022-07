Tallink jäi reisijate arvu suurest kasvust hoolimata napilt kahjumisse

„Hoolimata kõigist väljakutsetest, millega me 2022. aastal globaalselt silmitsi seisame, näitavad meie ettevõtte teise kvartali tulemused just selliseid taastumismärke, mida sel aastal näha lootsime. Juunikuus saavutatud kasum ning kogu kvartali lõpuks peaaegu kasumisse jõudmine poliitilise ja majandusliku turbulentsi tingimustes ning napilt pärast globaalse viiruspandeemia järjekordse laine lõppu, on kõigi Tallinki töötajate tõsise ühise pingutuse tulemus ning näitab, kui vastupidavad me oleme ja kui sihikindlalt tegutseme selle nimel, et kriisist edukalt väljuda,“ kommenteeris Nõgene pressiteates. Ta lisas, et reisijate arv on jätkuvalt pandeemiaeelse ajaga võrreldes märgatavalt väiksem.