Euroopa suurim naftafirma teatas rekordilisest kasumist

Sealjuures kolmekordistas Shell nafta rafineerimisest tulevat kasumit, kui marginaal kerkis 28 dollarini barreli kohta. Viimastel nädalatel on marginaal siiski vähenenud, tulenevalt vähenevast nõudlusest Aasias ja USAs. Rekordilise kasumi toetavaks teguriks oli nafta kõrge hind, kui Brenti toornafta kauples kvartalis keskmiselt 114 dollari juures.

„Nafta hinna tugev taastumine on aidanud Shellil näidata suurepäraseid tulemusi. Dividend võis jääda samaks, aga aktsiate tagasiostuprogramm on positiivne uudis aktsionäridele,“ sõnas varahaldusfirma Brewin Dolphin investeeringute juht Stuart Lamont Reutersile. Firma teatas, et kavatseb heade tulemuste valguses 6 miljardi dollari eest aktsiaid tagasi osta. Dividendina makstakse aktsionäridele 25 senti aktsia kohta.