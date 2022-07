„Aurea Viam ei anna finants- ega investeerimisnõu, platvorm ei ole mõeldud kauplemiseks ega raha paigutamiseks. Oleme puhtalt õppekanal, mille kaudu oma ala professionaalid ja kauplemisega edukaks saanud eksperdid õpetavad nii investeerimise kui kauplemise põhitõdesid. Lisaks teoreetilistele teadmistele hakkab kohe pihta ka praktika, kus demokasutajatega saab virtuaalraha päris turgudel kasvatama hakata,“ selgitab Aurea Viami üks asutajatest Christyn Liiva.

Võimalik on valida mitme erineva tasemega koolituse vahel – nii algajatele kui ka kogenenumatele –, mille kõikide eesmärk on muuta inimene kauplejaks. Seda siis kas hobikorras turgudel oma raha kasvatavaks huviliseks või kauplemist päevatööks pidavaks professionaaliks. Mida aga teine kanali kaasasutaja Rannar Remmelgas peab Aurea Viami kõige suuremaks plussiks, on kogukond, mille liikmed nende kaudu õpivad, saavad üksteiselt pidevalt nõu küsida, kogemusi vahetada ja ka vajadusel üksteisele toetuda.

„Meie idee on, et inimene õpib meie juures aasta aega, enne kui hakkab päris rahaga turgudel kauplema. Mõte seisneb siin selles, et nii näeb inimene ühe aastaringi jooksul ära, kuidas turud reageerivad. Reageerivad aastaaegadele, uutele seadustele, intressimuutustele, aastanumbri vahetusele ja millele veel. Need ongi need andmed, mis annavad võimaluse kauplejal nii-öelda tulevikku ennustada ja sellelt kasu lõigata,“ mainib Remmelgas.

Kes aga sobiks kauplejaks? Kaasasutaja Kris Kattel ütleb selle küsimuse peale, et kauplejaks võib saada igaüks. „Peab olema tahet, järjepidevust ja huvi, nagu iga asjaga. Kauplemisega võib saada ka kiiresti rikkaks, kuid enamasti vajab edukaks saamine ikkagi pikka igapäevast tööd. Kuid kui on huvi, on võimalik kauplemisest oma päevatöö teha ja elada vägagi mõnusalt,“ selgitab Kattel. Liiva lisab, et ootamatult edukaks on kauplemises osutunud sportlased, kellel on võime taluda rutiini.