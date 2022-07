Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütleb, et viimase kahe ja poole aasta jooksul on hüplik majanduskeskkond juba turuosalisi õlgu kehitama pannud, sest prognoositud halvad ajad on asjaolude kokku sattumise tulemusel muutunud hoopis metsikuks tarbimispeoks ja keegi ei võta hoiatusi enam tõsiselt.