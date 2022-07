Heathrow lennujaama juht: reisikaos võib kesta järgmise aasta lõpuni

Heathrow lennujaama tegevjuht ennustab, et praegune lennukaos võib kesta 2023. aasta lõpuni. Edasi lükatud ja ära jäänud lendude asendamisele võib tema sõnul kuluda kuni 18 kuud. Heathrow on reisijate arvule seadnud ülempiiri – 100 000 inimest päevas – ning seda ei plaanita lähiajal muuta, vahendab The Business Insider.