Uuring: kõige kiiremini kaotavad oma väärtust luksusautod

Porsche hoiab oma väärtust kõige kauem

Porsche (-64,4%), Jeep (-84,4%) ja MINI (-85,5%) on kolm automarki, mis amortiseeruvad kõige vähem ja mille väärtusest jääb kõige rohkem alles pärast auto madalaima turuväärtuse lahutamist alghinnast. Nii näiteks kaotab Porsche ajas ainult 64,4% oma väärtusest, samas kui Lexuse sama näitaja on 89,9%.

„Porsche toodab sportautosid ja selle mudelid on ka igapäevaseks sõitmiseks piisavalt praktilised. 911 on ilmselt üks autoajaloo ikoonilisemaid autosid, millel on tohutu hulk fänne. Pole ime, et nõudlus ületab pakkumise. Porsche autod on töökindlad, vastupidavad ja nende eristuv välimus meelitab kliente ligi,“ selgitab Matas Buzelis carVerticalist.