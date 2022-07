VIDEO | Riina Sikkut selgitab, miks riik küttepuude soetamist kompenseerima ei hakka

Sikkut (SDE) meenutas, et eelmisel talvel oli keerukas olukord, kui inimesed ei teadnud, kas hüvitis tuleb või mitte. Ta viitas, et nüüd on skeem kokku lepitud. Kaugküttegaasi ja elektri puhul rakendatakse hüvitamise mehhanismi kõigi jaoks.

Sikkut nentis, et taolisel juhul toetusi ideaalselt sihtida ei saa, aga süsteem on vähemasti automaatne. Ta rõhutas ka, et teatud hinnalagi on olemas. See aga eeldab väga suurt majapidamist ja rohket tarbimist.

Intervjuus on juttu ideest, mille pakkus välja Isamaa – ka küttepuude ostmise võiks osaliselt kompenseerida. Sikkut rääkis, et valitsuskoalitsioonis seda arutatud pole ning siin ei saaks kuidagi ka automaatset hüvitamist rakendada. Ta viitas, et paljud inimesed ostsid juba küttepuud järgmiseks talvehooajaks ära. Ta märkis, et kui kellelgi abi vaja, saab tuge kohalikust omavalitsusest.

Pikemalt juba intervjuus.