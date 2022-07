USA majandus langes teist kvartalit järjest, jõudes tehniliselt majandussurutiseni

Sarnaselt oli USA majandus languses esimeses kvartalis, reaalnäitaja arvestuses 1,6%. „Me pole veel majandussurutises, aga on selge, et majanduse kasv on pidurdunud,“ sõnas väljaandele Moody Analytics peaökonomist Mark Zandi. „Majandus on praktiliselt peatunud, vaevu liikudes edasi.“

Zandi lisas, et tänased näitajad olid täpselt see, mida oodati. „Loodetavasti tarbijad jätkavad kulutustega ja ärid investeerimist ning seeläbi on võimalik vältida majandussurutist.“ Majandussurutisena defineeritakse kitsamalt kui kaks kvartalit järjest on SKP languses, mis nüüd on ka käes, kuid laiemalt võetakse arvesse muid majandusnäitajaid, nagu näiteks töötuse määr. Seda, kas majandussurutis on ametlikult kätte jõudnud või mitte, kuulutab USA majandusuuringute büroo ehk National Bureau of Economic Research.