Ehitusfirmad hakkavad langema. Pankrotti läks ka Maarjamäe memoriaali rajaja

Ligi 50-le valdkonna spetsialistile tööd pakkunud Haart Ehitus on läinud pankrotti. Firma tuntuimaks ehitiseks kujunes Tallinnas Pirital asuv Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaal, kuid ettevõtte porfelli kuuluvad näiteks veel ka Paide ujula, Pirita-Kose lasteaed ning Kihnu kiriku restaureerimistööd.

Ehitusfirmad on hetkel keerulises seisus ja ellu jäävad vaid tugeva kapitaliga tegijad. Domus Kinnisvara juhatuse liige Ingvar Allekand rääkis Ärilehele, et kui ehitushinnaindeks kasvab aastaga 19% ja ehitusmaterjal kallineb 25% (mõnel juhul üle 50%), siis on nii ehitajatel kui ka arendajatel määramatust väga palju. Nii kuulutatakse järjest rohkem välja pankrotte.