Facebooki kuulutustest tööpakkumisteni: enamlevinud petuskeemid

On juhtumeid, kus pettur paneb kuulutuse interneti otsingumootorisse, nii et see ilmub otsingu esimese tulemusena. Ohver klõpsab reklaamis võltsveebisaidil ja suunatakse ümber andmepüügiveebisaidile, mis näeb välja identne teenusepakkuja algse veebisaidiga.

Petturid postitavad sotsiaalvõrgustikesse väga hea intressiga laenupakkumise. Laenu taotlemiseks on vaja üle anda internetipanga juurdepääsu või maksekaardi andmed, teeseldes, et see on vajalik krediidivõimelisuse hindamiseks või kliendi tuvastamiseks. Pettused toimuvad sageli ka ilma internetipanga või maksekaardi andmeid hankimata, kuna kliendid teevad ise makseid petturite kontodele. Sel juhul küsivad petturid laenu tasaarveldamiseks erinevaid makseid, näiteks lepingu vormistamise või laenukindlustuse tasu, aga ka ettemaksu laenu saamise eest. Need ülekanded tehakse kõige sagedamini üksikisiku pangakontole, mis asub muus riigis või ettevõttes.