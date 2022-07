McDonald's tõstis üle 14 aasta juustuburgeri hinda

Täna kirjutas BBC, et menukas kiirtoidukett McDonad's tõstis üle 14 aasta juustuburgeri hinda. Kui Ühendkuningriigis maksis juustuburger enne 0,99 naela, siis nüüd on hinnaks 1,19. Eesti restorandes on juustuburgeri hind praeguseks euro ja kolmkümmend senti.

McDonald's Baltikumi tegevdirektor Vladimir Janevsk sõnas, et nagu iga teine ettevõte, tegutsevad ka nemad pideva turusurve all.

„Hoiame tähelepanelikult silma peal sageli muutuvate kaubandus- ja majandustingimustel, mis mõjutavad meie äritegevust. Meie klientide lojaalsus on kõigi otsuste tegemisel alati esikohal ja me üritame inflatsioonist tulenevat mõju võimalikult palju vähendada. Küll aga on hindade korrigeerimine ostunud vajalikuks mitmete toodete puhul, mida kasvav inflatsioon enim mõjutab,“ kinnitas Janevsk seda, et ka Eestis menüüdes on hinnatõusu juba tunda.

Briti majandusväljanne on The Economist on alates 1986. aastast jälginud ning võrrelnud, kui palju maksab Big Mac'i burger üle maalmas.

Viis kõige kallima Big Mac'iga riiki on:

1. Šveits - 6,71 dollarit

2. Norra - 6,26 dollarit

3. Uruguay - 6,08 dollarit

4. Rootsi - 5,59 dollarit

5. Kanada - 5,25 dollarit

McDonald'sil on üle 36 000 restorani enam kui 100 riigis.