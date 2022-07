Ekspress Grupp kasvatas käivet ja kasumit, kuid näeb teisel poolaastal ees riske

Digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2022. aasta juuni lõpuks 34% võrdluses eelmise aastaga ja ulatus 151 000 tellimuseni. Aastases võrdluses jätkas kontserni digitellimuste arv enda sõnul kiiret kasvu, kuid tänavu II kvartalis kasvutempo mõnevõrra aeglustus. Aeglustumine tuleneb grupi sõnul ühelt poolt ootuspäraselt asjaolust, et varasema perioodiga võrdlusbaas on järjest kõrgem, teisest küljest paneb üldine hindade tõus osasid tarbijaid regulaarseid kulutusi üle vaatama. Digitellimuste keskmised hinnad on aasta-aastalt samas märgatavalt tõusnud.