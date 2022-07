Vaatamata Venemaale kehtestatud sanktsioonidele läheb riigi majandusel paremini, kui prognoositi

Sanktsioonide eesmärgiks oli eraldada Venemaa ülemaailmsest finantssüsteemist ja võtta Moskvalt rahalised vahendid sõja rahastamiseks. Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) andmetel tõusis Venemaa SKP 2,5 protsendi võrra, kuigi majandus peaks halvenema. Rahvusvahelise Valuutafondi avaldatud maailmamajanduse uues väljavaates suurendati Venemaa selle aasta SKP-d märkimisväärse 2,5 protsendi võrra, nüüd kahaneb Venemaa majandus tänavu vaid 6%.



„2022. aastal on see Venemaal ikkagi üsna suur majanduslangus,“ sõnas IMFi peaökonomist Pierre-Olivier Gourinchas. Ta lisas, et peamine põhjus, miks majanduslangus polnud nii suur, kui oodati, oli see, et Venemaa keskpank ja poliitikud suutsid ära hoida pangapaanika või finantssulamise, kui sanktsioonid kehtestati. Samal ajal saab Venemaa majandus suurt tulu energiahindade tõusust. Nafta hind oli aasta alguses alla 80 dollarit barreli kohta, märtsis tõusis hind pea 129 dollarini. Teisipäeval langes hind 105 dollarini. Lisaks on maagaasi hind tõusmas.