Järsk langus kaubamahtudes. Operail jäi aasta esimeses pooles kahjumisse

Operaili juhatuse esimehe Raul Toomsalu sõnul on olukord raske, aga sellest välja tulemiseks pingutatakse. „Kontserni poolaasta kaubaveo maht Eestis ja Soomes kokku oli 4 miljonit tonni, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 43% vähem. Põhiliselt on see seotud Venemaa väetiste ja Valgevene naftatoodete transiidi katkemisega, mille põhjustasid Ukraina sõjaga seoses kehtestatud sanktsioonid. Samas on rõõm näha, et multimodaalsete vedude maht TEU-des oli 43% kõrgem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Tegutseme selle nimel, et sanktsioneeritud mahtudele asendust leida ning muuta oma tegevust efektiivsemaks,“ rääkis Toomsalu.