Saksamaa plaanib kehtestada tarbijatele gaasimaksu

Saksamaa majandusministri Robert Habecki sõnul oleks maksu suuruseks 1,5 kuni 5 eurosenti kilovatt-tunni kohta. Tulu oleks sealjuures kättesaadav kõigile ettevõtetele, kes vajavad Venemaa gaasi asendamist. See tähendab, et neljaliikmelise majapidamise lisakulud võivad ulatuda kuni 1000 euroni aastas. Habeck lisas, et meede on oluline energiaturu stabiliseerimiseks. „Pole teada, kui palju täpselt maksab gaas novembris, kuid kindlasti on see mõnisada eurot majapidamise kohta,“ ütles ta.