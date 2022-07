Bitcoin’il ja ethereum’il on selja taga parim kuu alates 2021. aastast

USA majanduse aeglustumine on väljaande Bloomberg sõnul viimas investoreid seisukohale, et Föderaalreserv lõpetab intressimäärade tõstmise aasta lõpuks ja pöördub 2023. aastal intressimäärade langetamisele, mis loob spekulatiivsete varade jaoks soodsama tausta.

„Märgid, et Fed võib olla oma tõstmistsükli lõpu poole liikumas, on tõstnud kõiki riskivarasid ja sellest on kasu saanud ka krüpto,“ ütles konsultatsioonifirma Venn Link Partners tegevjuht Cici Lu Bloombergile. „Võimendatud positsioonide likvideerimine näib olevat lõppenud,“ lisas ta ja „turud on võib-olla leidnud põhja“.