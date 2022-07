KUULA SAADET | E-lu diil: tarne muudab e-ostud kalliks? Uus teenus toob kaubad soodsalt koju

Maailm on meile kõigile valla ja kaubad liiguvad selles vabalt. Kuid vahel on ikka nii, et kuskilt kaugemast kohast vajalikku kraami tellides selgub e-poe kassas maksma asudes, et kuigi kaup on soodne, siis transport sööb kogu allahindluse. Nüüd aga on tulnud Leedust probleemile lahendus, täpsemalt on Eestisse jõudnud platvorm OstaEU. Uurimegi OstaEU platvormi Eesti esindajalt Liina Lõokeselt, millega täpsemalt on tegemist ja mida põnevat läbi uue platvormi osta saab.