Meie, minu ja sinu lapsed – pärijate ringi võivad sattuda üllatuskülalised

Hiljutises lahendis möönab Riigikohus, et ettevõtjatest abikaasade puhul ei pruugi valitud ühisvara režiim olla piisav. Selle asemel tuleks mõelda abieluvaralepingu sõlmimisele, et säilitada iseseisva majandamise võimalus oma vara haldamisel. Mille peale mõelda, et inimese vara ja äritegevus saaks peale tema lahkumist pärimise kaudu viisakalt ära jagatud ning miks on abieluvaraleping eriti oluline just kärgperes, avab advokaadibüroo TGS Baltic advokaat Siret Saks.