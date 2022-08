„Võta klaasike ja lõõgastu.“ Starship ja Rimi tegid alkoreklaami äpis, mida kasutavad ka lapsed

„Starshipi äpis on esilehel õpetusreklaam, kuidas nende kaudu alkoholi tellida. Lisaks saadeti äpist märguteavitus kõikidele kasutajatele (ilmselt ka alaealistele), et nautige täna klaasikest. See tundub olevat ehtne alkoholireklaami seaduse rikkumine,“ kirjutas Delfile lugeja, kelle sõnul reklaamib Starshipi ja Rimi toidutellimise äpp tugevalt alkoholi tarbimist.