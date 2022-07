Hakkab pihta: Saksamaa linn keeras sooja vee kinni, lisaks muud karmid meetmed

Samuti lülitab linn välja avalikud purskkaevud ja lõpetab suurte hoonete öise valgustuse. Hannoveri linnapea Belit Onay säutsus, et just nii vähendavad nemad oma energiatarbimist 15% võrra.

„See on reaktsioon eelseisvale gaasipuudusele, mis kujutab endast suurt väljakutset omavalitsustele - eriti sellisele suurele linnale nagu Hannover,“ ütles Onay.

Venemaa gaasioperaator Gazprom teatas esmaspäeval, et peatab hooldustööde tõttu veel ühe turbiini Nord Stream 1 gaasijuhtmes Saksamaale. See tähendas, et gaasivood, mis niigi toimisid vaid 40% võimsusest, langesid vaid 20%-le.