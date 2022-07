LeBron James investeeris kümneid miljoneid Saksa rattatootjasse

Investeerimisringi vedas neljakordne NBA meister ja MVP LeBron James koos äripartneri Maverick Carteriga. Canyoni asutaja Roman Arnold, kes omab 40% osalust ettevõttes, sõnas, et nad ei otsinud aktiivselt investoreid juurde, kuid uute äripartnerite ambitsioonid ning kirg brändi vastu veensid neid ümber.

Canyoni juht Nicolas de Ros Wallace lisas, et LeBroni liitumine aitab kaasa, et jõuda paremini USA turule. Saadud raha kavatsetakse investeerida just nimelt selles suunas äri laienemisele.