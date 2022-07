Swedbanki vanemökonomist: hiiglaslik hinnatõus sunnib püksirihma pingutama

Jaemüügi maht kahanes juunis eelmise aastaga võrreldes ühe protsendi võrra. Selle põhjuseks on esmatarbekaupade – toidu ja autokütuse – ostetud koguste vähenemine. Tarbimist on mõnevõrra suurendanud Ukraina sõjapõgenikud. Sõjapõgenikke on praeguseks Eestisse jõudnud 48 000 ehk Eesti suuruselt kolmanda linna Narva jagu.

Swedbanki kaadimaksete statistika näitab, et vaba aja veetmisega seotud teenuste müügimahud on kasvanud ka hinnatõusu arvestades. Teatrid, kontserdid ja kodukohvikud on rahvast täis ning nädalavahetuseks on turistil majutust raske leida. Koroonapiirangute kadumine, keskmisest soojem ja päikselisem ilm ning jaanide pikk nädalavahetus avaldasid meelelahutuse valdkonna juunikuu käibele positiivset mõju.