Eesti Gaas tõstab kodutarbijale hinda 77 protsenti

Hinnatõusu taga on maagaasi hinna tõus Euroopas. Samas kinnitab Eesti Gaas, et neil on eelolevaks kütteperioodiks olemas vajalik gaasivaru. Venemaa gaasi asemel kasutatakse nüüd Norra ja Ameerika päritolu gaasi.

Eesti Gaasi juhatuse esimehe Margus Kaasiku kommentaar:

Kodukliendi gaasihinna tõusu põhjuseks on maagaasi jätkuv hinnatõus Euroopa turul, mis on kasvatanud oluliselt sisseostuhinda kõigile gaasimüüjatele. Hoolimata Euroopa gaasituru heitlikkusest ja kestvast hinnasurvest oleme suutnud pakkuda koduklientidele peaaegu pool aastat hinnarahu. Koduklientide paindliku paketi hind tõusis viimati aprilli alguses, olles eelnevalt märtsis langenud. Paraku on gaasi hinnatrend endiselt ülespoole ja vastupidiselt ootustele ei toimunud langust ka peale sel nädalal Euroopas sõlmitud gaasi kokkuhoiu leppeid. Antud olukorras oleme sunnitud kodukliendi hinna turutasemega vastavusse viima, nii nagu on seda teinud kõik suuremad gaasimüüjad. Meie uus paindliku paketi hind on sarnastega võrreldes üks turu madalamaid.

Kliendid, kelle hind muutub, saavad selle kohta personaalsed teavitused, samuti oleme jaganud kõigi oma klientidega infot gaasituru olukorrast ja väljavaadetest, nii hinna kui varustuskindluse osas. Meie hinnangul on gaasiturul ja gaasi hinnas praegu rahutust rohkem sees kui selleks objektiivselt põhjust on. Kuigi Euroopa riikide varustuskindluse olukord on erinev, suudetakse tervikuna olukorda juhtida ja kogutakse talvevaru. Gaasi kõrge hind reguleerib ka ise turgu ning pärsib tarbimist, mis vähendab varustuskindluse riske. Peab seega lootma, et turg ühel hetkel rahuneb, gaasi hind vabaneb emotsioonidest ja jääb pidama mõistlikumale tasemele, siis saame ka müügihinna taas allapoole tuua.