Peeter Vahar: probleemid lennunduses mõjutavad kaubavahetust

Viimasel ajal on üle maailma probleeme lennundusega ja see avaldab mõju ka kaubavahetusele, kuna enam kui pool lennutranspordiga saadetavast kaubast liigub reisilennukitega. Praeguse olukorra mõju logistikale on väike, aga oluline.

Viimaste aastate kaubavahetus ja tarneahelad on olnud kõvade muutuste käes. Iga ärajäänud või edasi lükkunud lennu tõttu pikeneb kohalejõudmise aeg ja aegkriitiliste saadetiste puhul võib see olla probleem. Samas tuleb tõdeda, et lennutransport moodustab vähem kui 5% rahvusvahelisest kaubavahetusest, seega on mere- ja raudteetranspordi toimimine kindlasti olulisem.

Lennufirmade jaoks on kaupadest alati olulisem reisijate heaolu. Lennukisse pagasit ja kaupa laadides on reisijate pagas alati prioriteet, seega on logistikud arvestanud, et viivitusi aeg-ajalt esineb. Kui lennud jäävad ära või hilinevad oluliselt, siis reisija on tusane, aga kaubaalus ei virise, kui peab ootama ümberlaadimist mõne tunni asemel päeva või paar. Kahtlemata on reiside toimumine nii reisijate, lennufirmade kui ka kaubasaatjate huvides. Mida sujuvam ja prognoositavam on kogu protsess, seda efektiivsemalt saab tarneahelad tööle panna.

Tallinnas suuri probleeme ei ole

Hea uudis on see, et Tallinna lennujaamas hetkel ületamatuid probleeme ei ole. Praeguse kriisi üks juurprobleeme peitub pandeemiaajas, kui paljude lennujaamade töötajad koondati. Eelkõige just maapealne personal. Eesti koroonapiirangud on võimaldanud kogu aeg inimestel tööl käia ning kuigi lennujaama turvakontrolli jaoks palutakse ka meil veidi rohkem aega varuda, ei ole piirangud kaubaterminalide tööd eriti mõjutanud. Küll aga on Eesti Euroopa ja maailma mastaabis pigem väga väike piirkond, kus toimub päevas vaid mõni kaubalend.