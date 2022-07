Ragn-Sells soovib Ida-Virumaal põlevkivituhka väärindada

Ragn-Sellsi projektijuhi Alar Saluste sõnul on ettevõte olnud kohaliku omavalitsuse ja elanike esindajatega jooksvalt ühenduses, et arutada eelseisvaid samme ja plaane. „Oleme pälvinud nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel areenil positiivset ja toetavat tagasisidet nii uue generatsiooni keskkonnasäästliku tehnoloogia kasutamise plaanide kui ka üldisemalt innovaatilise idee eest väärindada seisvad tööstusjäätmed ja CO 2 tooraineks, mis toob Narvale rohepöörde piirkonnana positiivset tähelepanu. Kuid kindlasti oodatakse ka töökohti, investeeringuid ning oskusteavet, mis antud tootmisega Narva kahtlemata ka jõuab,“ lisas Saluste.

Kokku kaalus ettevõte tehase rajamiseks kaheksat võimalikku asukohta Ida- ja Lääne-Virumaal. „Igal kohal on omad plussid, kuid Narva kasuks räägib enim võimalus rajada tootmine tuhamägede vahetusse lähedusse. Tuhamäe lähedus aitab ära hoida tuha transpordi keskkonnamõju, samuti on seal olemas vajalik elektri-, vee- ja soojusvarustus ning logistiline taristu,“ selgitas Saluste ja lisas, et looduskeskkonna ja kohalike elanike seisukohast on ülioluline see, et uus tehas rajatakse juba olemasolevale tööstusterritooriumile.

Täiuslik ringmajandus

„Eesti Energia visioon on luua energiatootmine, kus tekkivad kõrvalsaadused – nagu näiteks põlevkivituhk, aga ka lubjakivi – kasutatakse täielikult ära. Nii loome täiusliku ringmajanduse: iga meie toode on sisend järgmise toote valmistamiseks ning tarbijale loodud lõpp-produkti saab jäätmeks muutumisel anda uuesti meile tooraineks. Uusi võimalusi tuha senisest suuremaks väärindamiseks otsime pidevalt ning meil on hea meel, et koostööprojekt Ragn-Sellsiga on jõudnud järgmise suurema teetähiseni,“ ütles Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals.