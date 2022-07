Ettevõte: inseneride põud vajab kiiret lahendust

Üle Eesti leiab mitmeid ettevõtteid, kelle meeskonnast on puudu omajagu inseneeriaharidusega inimesi. Üks selliseid ettevõtteid on Scanfil, kelle kollektiivi kuulub juba enam kui 700 töötajat, millest ligikaudu 25% moodustavad renditöötajad. Usinate välistalentide panust kasutatakse ettevõttes nii elektroonika, mehaanika kui ka integreerimise osakondade tootmisetappides. Uute projektide lisandumisega ja ettevõtte targa kasvu saavutamisega seoses on aga jätkuvalt puudu insenertehniliste teadmistega talentidest, keda viimasel ajal peab just välisriikidest otsima.

„Ligikaudu 25% meie tootmist toetavatest töötajatest on insenerid ning hetkel on puudu veel vähemalt viis erineva valdkonna inseneri, keda me Eestist leidnud ei ole,“ kommenteerib Scanfili personalijuht Daniela Kond. „Kuna Eesti tööturg vastavate kompetentside osas on piiratud, otsime meiegi võimalusi värvata insenere ka välismaalt ning oleme valmis importima täiendavaid teadmisi naaberriikidest,“ lisab ta.

Keeruline leida elukohta

Suvepealinna puhul on tihti üllatav, et peamine ettevõtlusharu ei ole mitte turism, vaid töötlev tööstus. „Vastava kvalifikatsiooniga ametikohtade täitmine on osutunud väljakutseks kõigile Pärnumaa tootmisettevõtetele. Peamiseks tööle saamise keerukuseks on saanud Pärnu linna asukoht, kolmandatest riikidest värvates ka puudulik inglise keele oskus ning elukoha leidmisega seotud väljakutsed,“ räägib Kond.

Ettevõtete ja omavalitsuste ühisel eestvedamisel oleks võimalik luua/ehitada sobilikke üürimaju, mis lahendaks tulevaste töötajate eluaseme probleemid. „Pärnu linn on siinkohal juba esimese sammu astunud ning ehitanud üürimaja, mõeldes just tippspetsialistidele, kelle tegelik elukoht asub väljaspool Pärnu maakonda. Paraku täitusid sealsed korterid kiiresti ning nõudlus analoogse lahenduse järele on jätkuvalt alles. Ettevõtete ühisel eestvedamisel ja koostöös omavalitsustega oleks sarnaste elamispindade loomine kindlasti lihtsam,“ tõdeb Kond.

