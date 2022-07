Pipedrive palkas 1000. töötaja

Jüri Tomingase sõnul on säravad inimesed, uued julged tootearenduse plaanid ja võimalus lahendada põnevaid probleeme peamised põhjused, miks ta Pipedrive’i tiimiga taas liitus. „Kuigi Pipedrive on mõne aastaga palju kasvanud ning ühe müügitarkvara asemel arendatakse mitut tootevaldkonda, siis ettevõtte toetav kultuur ja oma ala tippudest särasilmsed kolleegid on jäänud ajas muutumatuks. Uuesti uksest sisse astudes tekkis tunne nagu polekski viis aastat ära olnud,“ sõnas Tomingas.

Jõudsalt kasvavas Pipedrive’is on käimas üle saja aktiivse konkursi nii tehniliste töötajate kui ka müügi, turunduse, klienditeeninduse ja äriarenduse valdkondade ametikohtade täitmiseks. „Kuigi majanduskeskkond on taas ebakindlamaks muutumas, ei näe me sel aastal veel värbamisvajaduse vähenemist ning meie meeskond kasvab globaalselt taas kahekohalise protsendipunkti võrra,“ sõnas Pipedrive’i personalijuht Leelia Rohumaa.

Tuleb panustada ka olemasolevatesse töötajatesse

Rohumaa hinnangul pole talendijuhtimine kunagi olnud nii tihedalt seotud ettevõtte strateegiliste eesmärkidega kui praegu. Gartneri andmetel on alates 2017. aastast ühe ametikoha jaoks vajalike oskuste koguarv igal aastal 10% võrra kasvanud. „Uute talentide värbamise kõrval peavad ettevõtted jätkusuutlikuks arenguks aktiivselt tegelema töötajate täiend- ja ümberõppega. Mitmekesine enesetäiendusprogramm ning rida sisemisi ja väliseid koolitusi on Pipedrive’i töötajate motivatsioonipaketi osa olnud juba aastaid, kuid nende osatähtsus kindlasti järjest suureneb.“

Pipedrive’i töötajate seas on esindatud üle 50 rahvuse. Ettevõtte Tallinna kontoris on täna juba üle 500 inimese ning Tartus 80 töötajat. Enam kui 40% Pipedrive’i töötajatest ning pooled juhtkonnaliikmetest on naised.

Pipedrive on 2010. aastal Timo Reini, Urmas Purde, Ragnar Sassi, Martin Henki ja Martin Tajuri asutatud müügijuhtimise tarkvara ettevõte. Pipedrive’i müügitööriistu kasutavad üle 100 000 ettevõtte rohkem kui 150 riigis. Ettevõtte enamusinvestor on Vista Equity Partners, lisaks on firma kaasanud kapitali investeerimisfondidelt Bessemer Venture Partners, Insight Partners, Atomico, DTCP ja Rembrandt Venture Partners. Pipedrive’i kontorid asuvad Tallinnas, Tartus, Londonis, Lissabonis, Berliinis, Prahas, Riias, Dublinis, New Yorgis ja St. Petersburgis Floridas. Kiiresti kasvavas ettevõttes töötab üle tuhande inimese.