ERISAADE | Kinnisvaraanalüütik: teatud korterite puhul näeme hinnalangust juba sügisel

Ta rääkis, et siiani on näha pakkumishindade kasvu, aga tarbija enam ei tule säärase hinnatasemega kaasa. Ta lisas, et tarbijad tunnevad hirmu euribori kerkimise pärast. Saatjaks on ka teadmine, et kommunaalkulud aina kasvavad.

Ta ütles, et praegu võib prognoosida mõõdukat hinnalangust järelturul. Ta usub, et pakkumishindu Nõukogude ajal ehitatud majade korterite puhul hakatakse korrigeerima juba septembris-oktoobris. Ta märkis, et osad spekulandid on hindu ahnusest kergitanud.

Kuidas on aga lood uusarendustega? Eliste juhtis tähelepanu, et ehitusmaterjalide hinnad on hakanud langema, ent samas ei taha arendajad eluruumide hindu varasemale tasemele tagasi viia.

Mis aga toimub üüriturul?

