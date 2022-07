Gazprom keeras Lätile gaasi kinni, süüdistades neid tingimuste rikkumises

Gazpromi otsus tuli päev pärast seda, kui Läti energiaettevõte Latvijas gāze teatas, et ostab Venemaalt gaasi ja maksab Gazpromiga kauplemiseks nõutava rubla asemel eurodes.

Varem kinnitas Latvijas Gaze juht Aigars Kalvītis LTV saates „Panorama“, et ettevõte on jätkanud gaasi ostmist Venemaalt, makstes selle eest eurodes. Kalvītis avaldas ka, et gaasi ei osteta küll Gazpromilt, kuid ei avaldanud ka uue salapärase tarnija nime.