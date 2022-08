RAND JA RAHA | Eestlased on rannarahvas, aga ainult ilusa ilmaga. Paduvihmaga on Pühajärve ääres suletud nii kohvikud kui ka paadilaenutus

Kolmapäeval, 27. juulil oli Pühajärvel tavaline Eesti suveilm – temperatuurimõõdik näitas vaevu 20 °C, puhus jahedavõitu tuul ja üle taeva liikusid tumedad vihmapilved. Rand oli peaaegu inimtühi: kauguses jalutas lapsega naine, kohal olid ka üks vetelpäästja ja noor paadilaenutaja. Aga kõik kinnitasid nagu ühest suust: kui on ilus ilm, on rand rahvast täis ka nädala keskel. Ent kehvavõitu ilma korral on rand inimtühi ja ettevõtted töötavad kahjumiga.