Cramo avab hoogsalt ehituskaupu müüvaid poode

Idee tuli kontserni Rootsi üksuselt, kus lahendus on klientide poolt hästi vastu võetud. „Meie eesmärk on pakkuda kliendile laiapõhjalist teenust ja teha kogu ehitusprotsess mugavamaks. Rootsi Cramo rendipunktides on täiendava müügiala olemasolu väga levinud ja tavapärane,“ ütles Cramo Eesti tegevdirektor Remo Holsmer. „Teatavasti on ehituspoed üpris suured ning ühe väikese asja järele minemine võib võtta ebaproportsionaalselt suure osa päevast. Cramo ei plaani ehituspoodidega konkureerida ning tegevuse fookusesse jääb jätkuvalt rendiseadmete pakkumine.“