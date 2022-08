„Üldises plaanis vaatame aasta teisele poolele ja 2023. aastale võrreldes kolme või kuue kuu taguse ajaga siiski oluliselt väiksema optimismiga. Näeme kõikjal enda ümber, samuti vesteldes oma Euroopa partneritega, et majandus jahtub, inimeste ostujõud väheneb ning ebakindlus suureneb. Olgugi et Saunumil on kliente, kellel läheb endiselt väga hästi, on ka neid, keda energiakriis ja eesootav majanduslangus juba mõjutavad,“ sõnas Saunum Groupi juhatuse liige Henri Lindal.