Krüptoraha kokkuvarisemine toob turule hulga kasutatud Rolexi ja Pateki käekellasid

Kõige enam on langenud hinnad saadaolevate Patek Philippe'i ja Rolexi mudelitel.

Trofeekellade, nagu Rolex Daytona või Patek Nautilus 5711A pakkumine on nüüd palju suurem, ütles käekellade kauplemisplatvorm Chrono24 Bloombergile.

„Hiljutine krüptoraha väärtuse langus on otseselt mõjutanud selliste luksuskellade nagu Rolex ja Patek Philippe hinnakujundust,“ ütles Saksamaal Karlsruhes asuv ettevõte, mille veebisaidil on müügil üle poole miljoni käekella.

Kõige nõutumate mudelite hinnalangus on märk sellest, et kasutatud luksuskellade turg on hakanud oma tempot kaotama. Krüptovaluutade kasv oli loonud uue klassi luksuskauplejaid, mis tõi kaasa enneolematu hinnatõusu.