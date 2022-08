Valitsus suurendas taastuvenergiatoetust. Kuid kes selle saab?

Kui algselt pidi AS Enefit Wind Purtse saama toetust 50GWh ulatuses, siis valitsuse korralduse kohaselt suureneb see 140GWh-ni aastas.

Toetust jagatakse 12 aastaks alates tootmise algusest, kuid tegemist pole lausraha jagamisega, vaid toetus rakendub vaid juhul kui elektrihind on liiga madal. Toetuse maksmisel arvestatakse pakutud hinnast maha vastava tunni elektrituru börsihind ehk näiteks kõige madalama esitatud pakkumise - austerlaste taastuvenergiafirma Enery - puhul hakkab tootja toetust saama juhul, kui elektriturul langeb tunnihind alla 18,99 euro. Vähempakkumise võitja toetuse ülemmääraks taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia megavatt-tunni kohta on 20 eurot. Toetuse mõte on anda ettevõtetele kindlust taastuvenergia projektide elluviimiseks ning suurendada taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia osakaalu.