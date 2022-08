Riina Sikkut: Rohuküla raudtee lõpetamine on poliitiline otsus

Sikkuti sõnul pandi taaste- ja vastupidavuskavas raudteeprojektile range ajaline raam – augustiks 2026 peaks projekt valmis olema. „Otsuseid tuli teha, aga see ei ole lõplik Rohuküla raudtee jaoks,“ kinnitas ta.

„Koalitsioonileppes ei ole eraldi projekte välja toodud. Investeerimisotsused tehakse eelarveläbirääkimistel augustis-septembris. Arengukavades on regionaalne raudtee sees, seega seda tuleb arutada,“ ütles ta.

Sikkut ei osanud eeltöödele – projekteerimisele, elektriliitumisele jne – juba kulutatud summat öelda, kuid tema sõnul ei olnud see ka taastekavaga seotud. „Osa kuludest on tehtud, osa tehakse ka sel eelarveaastal. Järgmistel aastatel on seeläbi kergem edasi minna.“

„Kuid selleks, et ettevalmistavate töödega edasi minna, on vaja poliitilist otsust. Ja Rohuküla raudtee on eelkõige regionaalpoliitiline otsus,“ ütles ta lõpetuseks.

Haapsalu võib riigi vastu kohtusse minna

Haapsalu linnapea Urmas Sukles sõnas, et raudteeprojekt vastas igati taastekava nõuetele nii hinna kui tähtaja suhtes. „Kallinemise riski polnud, 30. juuniks oli tehtud riigihange, oldi valmis kopp maasse lööma. Riigipoolne otsus oli külm dušš,“ kirjeldas ta, sõnades, et jääb tunne, nagu olnuks antud poliitiline otsus kantud isikutevahelisest suhtest. „Oleme pöördunud advokaatide poole, täna õhtuks on aega otsustada, kas esitame hagi. Kõik pooled on kulutanud päris palju raha,“ lausus ta.

Valitsus otsustas juuni lõpus Eesti taaste- ja vastupidavuskavast kasvanud rahalistele ja ajalistele riskidele viidates välja jätta kolm projekti: Tallinna Haigla rajamise 280 miljoni, politsei- ja piirivalveametile mitmeotstarbelise meditsiinikopteri võimekuse loomise 46,3 miljoni ja Turba-Risti raudtee ehitamise 34 miljoni euro ulatuses.